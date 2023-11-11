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İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç

İstanbul Toplu Ulaşımında günde 4 milyon 700 bin yolculuk gerçekleştiren ve en büyük ulaşım kurumu olan İETT 10 Kasım için özel bir çalışma yaptı.

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