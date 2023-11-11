Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç 11 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 18:30 İstanbul Toplu Ulaşımında günde 4 milyon 700 bin yolculuk gerçekleştiren ve en büyük ulaşım kurumu olan İETT 10 Kasım için özel bir çalışma yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654f9e18ed93bc1d350f38e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamas, İsrail askerlerinin bulunduğu binayı vurdu Erdoğan'dan ateşkes açıklaması İstanbul'da hortum paniği! O anlar kamerada Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu Anadolu'nun ilk yazılı tabletleri orada bulunmuştu! 4 bin 300 yıllık yeni keşif Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada İsrail yine bir hastaneyi vurdu: Elektrik, su ve iletişim kesildi! Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü