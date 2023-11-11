İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç

İstanbul Toplu Ulaşımında günde 4 milyon 700 bin yolculuk gerçekleştiren ve en büyük ulaşım kurumu olan İETT 10 Kasım için özel bir çalışma yaptı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654f9e18ed93bc1d350f38e3" allowfullscreen></iframe>