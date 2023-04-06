Anasayfa Video Galeriler Gündem İETT’den Bahçeşehir Üniversitesi’nde toplu ulaşım eğitimleri İETT’den Bahçeşehir Üniversitesi’nde toplu ulaşım eğitimleri 06 Nisan 2023 Perşembe Saat: 17:25 İstanbul’un toplu ulaşımda, taşıdığı yolcu sayısı ve filosu ile en büyük role sahip olan İETT, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile üniversite öğrencileri içi toplu ulaşım eğitimleri başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642ed652472661610065eef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 5 katlı bina yerle bir oldu Sarıgül açıkladı: ''Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz'' Yaşadıkları depremlerin ardından vatandaşları uyaran cihaz geliştirdiler CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı Taciz sanığına cezada ''saygın tutum'' indirimi Teravih kıldıran imamın üstüne atladı Adliye önünde meydan savaşı çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı TOGG ilk sevkiyat görüntülerini paylaştı İstanbul'da kiracıya ''evden çık'' dayağı kamerada