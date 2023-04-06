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İETT’den Bahçeşehir Üniversitesi’nde toplu ulaşım eğitimleri

İstanbul’un toplu ulaşımda, taşıdığı yolcu sayısı ve filosu ile en büyük role sahip olan İETT, Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile üniversite öğrencileri içi toplu ulaşım eğitimleri başlattı.

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