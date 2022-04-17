Anasayfa Video Galeriler Gündem İftar çadırında saç saça, baş başa sıra kavgası İftar çadırında saç saça, baş başa sıra kavgası 17 Nisan 2022 Pazar Saat: 22:50 Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kadınlar sıra için saç saça baş başa kavga etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625c6f85fb9fdd04fc2351db" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İftar saati Ramazan kolisi hırsızı kamerada Fransız polisinden kadınlara karşıdan karşıya geçtiniz dayağı İstanbul'da AVM'de kanlı hesaplaşma! Avrupa'da dev uyuşturucu operasyonu, 4 Türk gözaltında Bu mu kıskanılan Türkiye ? Yağmur altında ''askıda ekmek'' kuyruğu İstanbul'da 34 katlı binada yangın paniği Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı iptal edildi Bodrum'da ormanlık alanda yangın Nesli tehlike altındaki porsuk Tunceli'de görüntülendi