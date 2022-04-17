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  4. İftar saati Ramazan kolisi hırsızı kamerada

İftar saati Ramazan kolisi hırsızı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iftar saatinde bir markette yaşanan hırsızlık olayı anbean kameralara yansıdı.

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