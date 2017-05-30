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ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA
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  3. 30 Mayıs 2017 23:15

İftar saatini beklerken silahla vuruldu

Adıyaman’da bir kişi, kimliği belirsiz şahıs tarafından iftar saatine dakikalar kala tarlada silahla vurularak ağır yaralandı.

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15 bin kişi Fatih caminin avlusunda iftar için buluştu
15 bin kişi Fatih caminin avlusunda iftar için buluştu
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Hırsızı berber yakaladı
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