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  3. 16 Haziran 2017 23:45

İftar sofraları Kiraz Bahçesi’nde kuruldu

BAĞCILAR Belediyesi Nostalji Bahçeleri'nde iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında Kiraz Bahçesi'nde düzenlenen iftar programına katılan binlerce vatandaş, doğayla iç içe oruçlarını açtı.

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