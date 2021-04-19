Anasayfa Video Galeriler Gündem İftarda dehşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü İftarda dehşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 07:45 Sivas’ta kocası tarafından defalarca bıçaklanan 8 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d0ae5ac0c1028a02327c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi! Mansur Yavaş paylaştı! Ankara Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına vefa Korkunç tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var Emeklinin bayram ikramiyesi için 3 formül masada! İstanbul'da araç sahiplerine kötü sürpriz İnternetten gıda ürünü alırken iki kez düşünün! Yerli aşı olan Bakan Varank'tan yan etki açıklaması Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan ''Ramazan'' uyarısı Liseliler deniz suyuyla çalışan araç yaptı!