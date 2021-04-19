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  4. İftarda dehşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü

İftarda dehşet! Eşini bıçaklayarak öldürdü

Sivas’ta kocası tarafından defalarca bıçaklanan 8 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.

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