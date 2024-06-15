Anasayfa Video Galeriler Gündem İğrenç müsilaj geri döndü: Tatilcilere deniz keyfi haram İğrenç müsilaj geri döndü: Tatilcilere deniz keyfi haram 15 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 10:46 İzmit Körfezi'nin Başiskele sahil kısmında denizde parça parça beyaz tabakalar görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666d46e392e42021fc097853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya Valisi'ne ''Alo valim yer yok'' telefonu Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Mehmetçik hainlerle böyle bayramlaştı Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı