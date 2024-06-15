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  4. İğrenç müsilaj geri döndü: Tatilcilere deniz keyfi haram

İğrenç müsilaj geri döndü: Tatilcilere deniz keyfi haram

İzmit Körfezi'nin Başiskele sahil kısmında denizde parça parça beyaz tabakalar görüldü.

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