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  3. 15 Şubat 2021 14:30

İğrenç olay! Bir bardak kahve tecavüzü

Hakkari’de bir kurumda görevli E.T. adlı memurun, aynı kurumda farklı bir birimde memur olarak çalışan G.A.Ü. adlı kadına tecavüz ettiği iddia edildi. Yaşanan olay, G.A.Ü.’nün yaptığı suç duyurusu üzerine açığa çıktı.

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