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  4. İğrenç olay! Çocukları tatlı verme bahanesiyle içeri götürüp...

İğrenç olay! Çocukları tatlı verme bahanesiyle içeri götürüp...

İstanbul Fatih'te çocukları şeker verme bahanesiyle taciz ettiği iddia edilen 44 yaşındaki adam gözaltına alındı.

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