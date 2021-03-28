Anasayfa Video Galeriler Gündem İğrenç olay! Çocukları tatlı verme bahanesiyle içeri götürüp... İğrenç olay! Çocukları tatlı verme bahanesiyle içeri götürüp... 28 Mart 2021 Pazar Saat: 11:25 İstanbul Fatih'te çocukları şeker verme bahanesiyle taciz ettiği iddia edilen 44 yaşındaki adam gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60603d821f6fdb06e9605913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kelebekler Vadisi'ndeki suyu 33 yıldır kullandıkları ortaya çıktı İstanbullu koronavirüs dinlemedi! Her yer tıklım tıklım 32 kişinin öldüğü tren faciası kamerada! Mutasyonlu koronavirüsün çok tehlikeli bir özelliği keşfedildi Pakistanlı sanatçının Türkiye'ye uzanan film gibi hikayesi Kanadalılar Türkiye'den balon balığı aldı Haklarını alamayan işçiler, cenazede haklarını helal etmedi! Merkel’in market alışverişi sosyal medyada izlenme rekoru kırdı Anne kedi, yavrularını doktora götürdü