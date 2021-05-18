Anasayfa Video Galeriler Gündem İğrenç olay: Kabinde üstlerini değiştiren genç kızları görüntüledi İğrenç olay: Kabinde üstlerini değiştiren genç kızları görüntüledi 18 Mayıs 2021 Salı Saat: 15:06 Antalya Konyaaltı sahilindeki kabinlerde üstlerini değişen 2 genç kızı, kabin altından cep telefonu ile kaydeden sapık yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a3adc48ec5fe141e0cb853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bıçak, zincir, sopa... Beyoğlu'nda kız kaçırma kavgası Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yol haritasını açıkladı Thodex soruşturmasında iki isim yakalandı Akşener sordu: İsrail ile aramızda 6 milyar doları aşan ilişki askıya alındı mı? Devlet Bahçeli'den Sedat Peker çıkışı İstanbul'da 4 katlı bina tahliye edildi Meclis'i su bastı Suriye açıklarındaki nefes kesen operasyondan ilk görüntüler