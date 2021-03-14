Anasayfa Video Galeriler Gündem İğrenç olay! Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı İğrenç olay! Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı 14 Mart 2021 Pazar Saat: 16:50 Kocaeli'nin Derince ilçesinde iple bağladığı köpeği ağaçlık alana götürerek cinsel istismarda bulunan yaşlı adam, olayı gören gençler tarafından darbedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604e14ab2b7f195b52199ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı Lüks otele koronavirüs baskını! Yeni görüntüler ortaya çıktı Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı Brezilya'da gizli partiye polis baskını! 600 kişi yakalandı Ünlü iş adamının karıştığı kazada ölü ve yararlılar var Marmara Denizi'nde sahil güvenliği harekete geçiren olay ABD'de dehşet! Polis, kendisine ateş eden kadını vurarak öldürdü Adana'da sünnet düğününde vahşet: 1 ölü, 2 yaralı