Anasayfa Video Galeriler Gündem İğrenç olay! Voleybol hocası tacizden tutuklandı İğrenç olay! Voleybol hocası tacizden tutuklandı 11 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 21:55 Güncelleme: 11 Ekim 2023 Çarşamba 21:55 İstanbul Silivri'de voleybol antrenörü, 2 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6526efa48f80f004c4569ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı İzmir'de uyuşturucu kuryesi polisi şoke etti Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 5 bin yıllık İstanbul'da korkunç olay! Çöken kaldırım bir kadını yuttu Sosyal medya bu videoyu konuşuyor: Ölü taklidi yapıp, ölmekten kurtuldu Gazze'den endişeyle beklenen görüntüler geldi! Gazze kuşatıldı Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi İstanbul'da sokak bir anda savaş yerine döndü İsrail sabaha kadar durmadı; bir şehir dümdüz oldu