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  3. 07 Şubat 2020 12:00

İHA muhabiri ölümden döndü!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyü yoluna yoğun yağışlar nedeniyle kaya parçası düştü. Bu sırada haber takibi için olay yerinden geçen İHA muhabiri, kaya parçasının üzerine düşmesinden son anda kurtuldu.

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