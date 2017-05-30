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  3. 30 Mayıs 2017 14:45

İhbar üzerine ele geçirildi!

ADANA'da kaçak at kesimi yapıldığı ihbarını alan ekipler, 1 hafta içerisinde kesime hazır toplam 29 at ile 3 eşek ele geçirdi.

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