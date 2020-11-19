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  3. 19 Kasım 2020 13:45

Ihlamurun kolonyasını yaptı, siparişlere yetişemiyor!

Karabük’ün Yenice ilçesinde esnaflık yapan Muzaffer Eren (61) ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yaptırdığı çam ve ıhlamur kolonyalarının siparişine yetişemiyor.

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