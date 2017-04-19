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  3. 19 Nisan 2017 13:45

İhlas Ev Aletleri ARGE Merkezi olarak tescillendi

Çeyrek asırdır Türkiye’deki üretimine başarılı bir şekilde devam eden İhlas Ev Aletleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 436’ncı Ar-Ge merkezi olarak tescillendi.

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DEAŞın kaçırmaya hazırlandığı 50 tarihi esere el konuldu
DEAŞın kaçırmaya hazırlandığı 50 tarihi esere el konuldu
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HSBC patlamasıyla ilgili bir El Kaide üyesi yakalandı
HSBC patlamasıyla ilgili bir El Kaide üyesi yakalandı
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Başbakan Yıldırımdan flaş YSK açıklaması
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Otomobilin bariyerlere ok gibi saplanma anı kamerada
Otomobilin bariyerlere ok gibi saplanma anı kamerada