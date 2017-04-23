  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Nisan 2017 22:20

İhlas Koleji 23 Nisanı Miniatürkte kutladı

İhlas Koleji ve Miniatürk işbirliğiyle düzenlenen 23 Nisan Şenliği’nde çocuklar ve aileleri güzel bir gün geçirdi.

Video Galeri
Bebeğin sokağa bırakılma anı güvenlik kamerasında
Bebeğin sokağa bırakılma anı güvenlik kamerasında
Video Galeri
Yardım etmek yerine soydular
Yardım etmek yerine soydular
Video Galeri
23 Nisan gösterisinde 'Vahdettin' tartışması
23 Nisan gösterisinde 'Vahdettin' tartışması
Video Galeri
Türk Yıldızlarından 23 Nisan şovu
Türk Yıldızlarından 23 Nisan şovu
Video Galeri
Ardahanda fırtına can aldı
Ardahanda fırtına can aldı
Video Galeri
Çanakkalede 51 kaçak yakalandı
Çanakkalede 51 kaçak yakalandı