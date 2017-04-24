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  3. 24 Nisan 2017 14:20

İhlas Koleji Başarının Kokusunun Tanıtımını Gerçekleştirdi

İhlas Koleji tarafından üretilen “Başarının Kokusu”nun lansmanı okulun düzenlemiş olduğu 23 Nisan Şenlikleri kapsamında Miniatürk’te yapıldı.

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