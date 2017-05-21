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  3. 21 Mayıs 2017 16:15

İhlas Vakfı mezunlarını uğurladı!

İhlas Vakfına bağlı Bahçelievler ve Mecidiyeköy Erkek Öğrenci Yurtlarında kalan üniversiteden mezun olacak 81 öğrenci için mezuniyet programı düzenlendi.

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