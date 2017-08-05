  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 05 Ağustos 2017 12:45

İhlas Vakfından Sudanda yetimlere keçiler ile süt desteği

İhlas Vakfı, Sudan’da ihtiyaç sahibi yetimlerin süt ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 100 süt keçisi dağıttı.

Video Galeri
Suruçta PKKya ait cephanelik bulundu
Suruçta PKKya ait cephanelik bulundu
Video Galeri
Durdurulan otomobilde 5 kilogram esrar bulundu
Durdurulan otomobilde 5 kilogram esrar bulundu
Video Galeri
Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor
Kayalıdere Şelaleleri görenleri kendisine hayran bırakıyor
Video Galeri
Su dilenen köy
Su dilenen köy
Video Galeri
Maltepede kamyonun çukura düşme anı güvenlik kamerasında
Maltepede kamyonun çukura düşme anı güvenlik kamerasında
Video Galeri
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın
Başbakan Yardımcısı Akdağ: Papaz nikah kıyıyor da müftü niye kıymasın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM