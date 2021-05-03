Anasayfa Video Galeriler Gündem İhracatta tüm zamanların rekoru İhracatta tüm zamanların rekoru 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 13:26 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamının yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608fcfd341cdc21bc174e7b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu! Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım! Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor Sarallar suç örgütüne yeni operasyon Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! İstanbul'da tam kapanmada sokak savaş alanına döndü! Genç kadın koronavirüsü atlattı ama... Artık ömür boyu kullanmak zorunda! Tam kapanmada ortalığı birbirine kattı