İhracatta tüm zamanların rekoru

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamının yakalandığını duyurdu.

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