  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İhracatta tüm zamanların rekoru

İhracatta tüm zamanların rekoru

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamının yakalandığını duyurdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yeni destek paketinden kimler yararlanacak? Başvurular başladı
Yerli koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih belli oldu!
Çin’den felaketi yaşayan Hindistan için skandal paylaşım!
Sadece 1.000 TL kredi desteği ile başladı, şimdi paraya para demiyor
Sarallar suç örgütüne yeni operasyon
Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi!
İstanbul'da tam kapanmada sokak savaş alanına döndü!
Genç kadın koronavirüsü atlattı ama... Artık ömür boyu kullanmak zorunda!
Tam kapanmada ortalığı birbirine kattı