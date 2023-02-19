Anasayfa Video Galeriler Gündem İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun'' İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun'' 19 Şubat 2023 Pazar Saat: 22:30 Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "silinen" depremzede çocuklara ilişkin skandal fetvasını eleştiren Fatih Altaylı'yı İlahiyatçı İhsan Şenocak "Sen kimin çocuğusun" diyerek tehdit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f278ced68f0c34df7f4a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür Deprem bölgesine atanan validen şoke eden sözler ''Türkiye 4 metre batıya kaydı, Marmara'da 7,6 bekliyoruz'' Deprem bölgesine enkaz başında korkunç ölüm! Elinde fotoğrafla enkazın başından ayrılmıyor Enkaz başında şoke eden iddialarla büyük kavga Deprem anına ait korkunç görüntü! 1 tonluk raf beşik gibi sallandı