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  4. İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun''

İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun''

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "silinen" depremzede çocuklara ilişkin skandal fetvasını eleştiren Fatih Altaylı'yı İlahiyatçı İhsan Şenocak "Sen kimin çocuğusun" diyerek tehdit etti.

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