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  3. 02 Nisan 2020 12:15

İhtiyaç sahipleri sosyal mesafeyi de koronavirüsü de yok saydı

İhtiyaç sahiplerine bin lira nakit ödemelerinin ikinci gününde de sosyal mesafe kuralına uymayarak PTT önlerinde biriken kalabalıklar görüldü

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Ebru Polat'tan Seda Akgül'e danslı yanıt
Ebru Polat'tan Seda Akgül'e danslı yanıt
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Antalya'da dansözlü alkollü partiye polis baskını
Antalya'da dansözlü alkollü partiye polis baskını
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Villada ''korona partisi'' düzenleyen kişi ilk kez konuştu
Villada ''korona partisi'' düzenleyen kişi ilk kez konuştu
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Melek lisesi, solunum cihazı üretti
Melek lisesi, solunum cihazı üretti
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Uzmanlar şaşkın! Koronavirüsten sonra sumak satışları patladı
Uzmanlar şaşkın! Koronavirüsten sonra sumak satışları patladı
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Maske ve eldivenlerin poşete sarıldıktan sonra çöpe atılması uyarısı
Maske ve eldivenlerin poşete sarıldıktan sonra çöpe atılması uyarısı
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