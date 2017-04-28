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  3. 28 Nisan 2017 10:15

II. Uluslararası Expermed Kongresi Girnede başladı

II. Uluslararası Expermed Kongresi 27-30 Nisan tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm başkenti Girne’de başladı.

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Duyarlı esnaftan felçli köpeğe yürüteç
Duyarlı esnaftan felçli köpeğe yürüteç
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'Mektebim Okulları' Trabzon'da açılıyor
'Mektebim Okulları' Trabzon'da açılıyor
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Köprüde asılı kalan TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Köprüde asılı kalan TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Karadenizde batan Rus savaş gemisinin mürettebatı ülkelerine gitti
Karadenizde batan Rus savaş gemisinin mürettebatı ülkelerine gitti
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Başkentte gece kulübüne kalaşnikoflu saldırı
Başkentte gece kulübüne kalaşnikoflu saldırı
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Yaralı güvenlik korucuları Vana sevk edildi
Yaralı güvenlik korucuları Vana sevk edildi