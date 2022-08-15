Anasayfa Video Galeriler Gündem IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler firar etti IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler firar etti 15 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 14:50 Çin'in Şanghay kentinde bulunan bir IKEA mağazasında yetkililerin Kovid-19 nedeniyle karantinaya almaya çalıştığı müşteriler, yaşanan arbedenin ardından kaçmayı başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fa32fe74f7167539150ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti İstanbul'daki öğrenci yurdunda Arapça cuma hutbesi olay oldu Pazarda 5 bin 300 liraya satılıyor! Ünlüler bile alıyor İstanbul'da gündüz geceye döndü, sağanak fena vurdu İstanbul'da istinat duvarı çöktü! 1 kişi göçük altında Gaziosmanpaşa'da yol çöktü; otomobil çukura düştü Sokak ortasında bıçaklı dehşet! Sandalyeyle etkisiz hale getirildi 17 Ağustos depreminin silinmeyen izleri... Sualtı görüntüleri tüyleri diken diken etti Tarım Kredi marketlerinde indirim yerine zam geldi