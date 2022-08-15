  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler firar etti

IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler firar etti

Çin'in Şanghay kentinde bulunan bir IKEA mağazasında yetkililerin Kovid-19 nedeniyle karantinaya almaya çalıştığı müşteriler, yaşanan arbedenin ardından kaçmayı başardı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti
İstanbul'daki öğrenci yurdunda Arapça cuma hutbesi olay oldu
Pazarda 5 bin 300 liraya satılıyor! Ünlüler bile alıyor
İstanbul'da gündüz geceye döndü, sağanak fena vurdu
İstanbul'da istinat duvarı çöktü! 1 kişi göçük altında
Gaziosmanpaşa'da yol çöktü; otomobil çukura düştü
Sokak ortasında bıçaklı dehşet! Sandalyeyle etkisiz hale getirildi
17 Ağustos depreminin silinmeyen izleri... Sualtı görüntüleri tüyleri diken diken etti
Tarım Kredi marketlerinde indirim yerine zam geldi