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  3. 15 Mayıs 2017 21:15

İki aile arasında bıçaklı, sopalı kavga: 5 yaralı

Konya’da aralarında daha önceden husumet bulunan Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

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Muğla'daki o feci kaza kamerada!
Muğla'daki o feci kaza kamerada!
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ATMden para çekmek için yardım isteyen yaşlı kadını dolandırdılar
ATMden para çekmek için yardım isteyen yaşlı kadını dolandırdılar
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Bebeğini poşet içinde sokağa atan anne tutuklandı
Bebeğini poşet içinde sokağa atan anne tutuklandı
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Bahçeşehirli öğrenciler dili İngilizce olan turnuvada ikna güçlerini yarıştırdı
Bahçeşehirli öğrenciler dili İngilizce olan turnuvada ikna güçlerini yarıştırdı
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Muğla faciasının tanığı dehşet saniyelerini anlattı
Muğla faciasının tanığı dehşet saniyelerini anlattı
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Daha fazla ceza almasını sağlayacağım
Daha fazla ceza almasını sağlayacağım