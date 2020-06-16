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  3. 16 Haziran 2020 16:10

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da, iki aile arasında tarladan yol geçirilmesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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