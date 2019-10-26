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  3. 26 Ekim 2019 15:15

İki aile birbirine girdi ! Polis zor ayırdı

Ataşehir’de birbirlerine kemerle, tekme ve yumrukla saldıran iki ailenin üyeleri ortalığı savaş alanına çevirdi. Polisin ayırmakta güçlük çektiği kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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