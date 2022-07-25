Anasayfa Video Galeriler Gündem İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 13:35 Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2'si kardeş 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62de71f363d51f5083371913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da motosikletli saldırganlar kamerada! 2 sevgiliye ateş açtılar TÜGVA'dan 5 bin öğrenci ile Ayasofya'da namaz organizasyonu Hainlere bir darbe daha: 15 terörist daha etkisiz hale getirildi Ne Bodrum ne Antalya... Türkiye'de tek olan mavi bayraklı plaja akın ettiler Yolcu otobüsü küle döndü İzmir'de kimya imalathanesinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı İlber Ortaylı'dan ''yeni başlayanlar'' için Lozan Antlaşması dersi Afgan sığınmacılar bu sefer de Türk Lirası'nı yere serip üstünde yürüdü