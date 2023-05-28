Anasayfa Video Galeriler Gündem İki ailenin birbirine girdiği silahlı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı İki ailenin birbirine girdiği silahlı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı 28 Mayıs 2023 Pazar Saat: 14:20 Güncelleme: 28 Mayıs 2023 Pazar 14:20 Mardin’in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6473390197192951600cc163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sarıgül: ''Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın değişim!'' Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı Binali Yıldırım'dan sandık başında eşine güldüren soru Muharrem İnce oyunu kullandı: ''Köyüme dinlenmeye gidiyorum'' Erdoğan oy kullanırken, tartışma çıktı! Oyunu kullanan Cem Yılmaz ile görevliler arasında güldüren anlar Merve Dizdar'dan Cannes'daki konuşmasına tebrik yağdı Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, üstüne gözaltına alındı Masaj salonunda dehşet! Ölü ve yaralılar var