  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İki ailenin birbirine girdiği silahlı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı

İki ailenin birbirine girdiği silahlı kavganın dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:

Mardin’in Derik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sarıgül: ''Yaşasın demokrasi. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın değişim!''
Türkiye'nin Örümcek Adam'ı oyunu böyle kullandı
Binali Yıldırım'dan sandık başında eşine güldüren soru
Muharrem İnce oyunu kullandı: ''Köyüme dinlenmeye gidiyorum''
Erdoğan oy kullanırken, tartışma çıktı!
Oyunu kullanan Cem Yılmaz ile görevliler arasında güldüren anlar
Merve Dizdar'dan Cannes'daki konuşmasına tebrik yağdı
Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, üstüne gözaltına alındı
Masaj salonunda dehşet! Ölü ve yaralılar var