Anasayfa Video Galeriler Gündem İki çocuk çöken duvarın altında kaldı İki çocuk çöken duvarın altında kaldı 26 Ocak 2024 Cuma Saat: 14:30 Güncelleme: 26 Ocak 2024 Cuma 14:30 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde devrilen bahçe duvarının altında kalan 2 çocuk yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b397e763e09e09b40bf2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hareketli dakikalar! Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı Memleket Partisi'nin yerel seçim kararı belli oldu; İnce açıkladı İstanbul'da turiste kabusu yaşattılar! Dövüp, gasp ettiler Türkiye'nin en soğuk ilinden buz gibi görüntüler! Her şey kırağı tuttu Japonya’nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı Trafikte akıl almaz kavga: Tetikçi tutup kurşunlattı Genç çift odada değil depoda can vermiş Doğanın ''kılcal damarları'' havadan görüntülendi! Mest eden manzara ''Taçsız Kral'' cinayeti 18 yıl sonra aydınlatıldı