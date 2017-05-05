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  3. 05 Mayıs 2017 22:20

İki dakikada öldürmüşler

BEYOĞLU'nda geçtiğimiz Cuma gece yarısı bir otel odasında biri üniversite öğrencisi diğeri öğretmen 2 kadın tarafından öldürülen Cüneyt Pala cinayetiyle ilgili güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

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Bingölde tren geçişi sırasında patlama
Bingölde tren geçişi sırasında patlama
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Kadın doktor ile stajyer hemşirenin darp edilme anı kamerada
Kadın doktor ile stajyer hemşirenin darp edilme anı kamerada
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Başbakan Yıldırım Moldova Büyükelçilik binası açtı
Başbakan Yıldırım Moldova Büyükelçilik binası açtı
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Yazar İskender Paladan gençlere Beni tarihe gömün öğüdü
Yazar İskender Paladan gençlere Beni tarihe gömün öğüdü
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Sahile ölü inek vurdu
Sahile ölü inek vurdu
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Küçük kızı havada yakalayan esnaf o anları anlattı
Küçük kızı havada yakalayan esnaf o anları anlattı