  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Ocak 2019 14:20

İki duvarın arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Çin’in Guangxi Zhuang özerk bölgesinde iki duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı. Çin’in Guangxi Zhuang özerk bölgesinde 2 yaşındaki çocuk arkadaşıyla oynarken 2 metre yüksekliğinde iki bina arasında düştü. Çocuk, genişliği 20 santimetre olan duvarların arasına sıkışıp kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binalardan birinin sahibinden onay alarak...

Bilgin Pro
Video Galeri
Sağanak yağış ve fırtına zor anlar yaşattı
Sağanak yağış ve fırtına zor anlar yaşattı
Video Galeri
İstanbul'a kritik uyarı ! Akşama kadar sürecek
İstanbul'a kritik uyarı ! Akşama kadar sürecek
Video Galeri
Ortaokul öğrencisinden Nihat Hatipoğlu'na şeytan sorusu
Ortaokul öğrencisinden Nihat Hatipoğlu'na şeytan sorusu
Video Galeri
Seçimlerde milyonlarca bez torba ve file dağıtacağız
"Seçimlerde milyonlarca bez torba ve file dağıtacağız"
Video Galeri
Savcıya ifade veren Deniz Çakır'dan açıklama
Savcıya ifade veren Deniz Çakır'dan açıklama
Video Galeri
Yapılan suçlamaları reddettim
"Yapılan suçlamaları reddettim"
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM