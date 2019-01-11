İki duvarın arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
11 Ocak 2019 14:20
İki duvarın arasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Çin’in Guangxi Zhuang özerk bölgesinde iki duvar arasına sıkışan 2 yaşındaki çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı. Çin’in Guangxi Zhuang özerk bölgesinde 2 yaşındaki çocuk arkadaşıyla oynarken 2 metre yüksekliğinde iki bina arasında düştü. Çocuk, genişliği 20 santimetre olan duvarların arasına sıkışıp kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binalardan birinin sahibinden onay alarak...