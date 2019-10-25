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  3. 25 Ekim 2019 10:20

İki FETÖ imamı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İstanbul’da yakalanarak Bartın'a getirilen sözde Bartın il imamı ile Ulus ilçe imamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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