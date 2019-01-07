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  3. 07 Ocak 2019 12:34

İki genç kıza korkunç işkence

Erzurum'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri iki genç kızı darp edip, daha sonra bıçak tehdidi ile soyundurup, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanıkların yargılanmasına başlandı.

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