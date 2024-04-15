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  4. İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada

İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü'nde, üzerinde çok sayıda yolcusu olan iki tur teknesi çarpıştı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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