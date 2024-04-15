İki gezi teknesi kafa kafaya çarpıştı; o anlar kamerada

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü'nde, üzerinde çok sayıda yolcusu olan iki tur teknesi çarpıştı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661cf3be18cf860d2501b8f3" allowfullscreen></iframe>