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  4. İki gözünü de kaybeden gazi Mehmetçik'in hayali gerçek oldu

İki gözünü de kaybeden gazi Mehmetçik'in hayali gerçek oldu

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Şırnak'ta 1993 yılında vatani görevini yaptığı sırada, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucunda 2 gözünü birden kaybeden gazi Selami Pazar'ın en büyük hayali gerçek oldu.

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