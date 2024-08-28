İki gözünü de kaybeden gazi Mehmetçik'in hayali gerçek oldu

Şırnak'ta 1993 yılında vatani görevini yaptığı sırada, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucunda 2 gözünü birden kaybeden gazi Selami Pazar'ın en büyük hayali gerçek oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cef3aab2f171ab3f064a4b" allowfullscreen></iframe>