Anasayfa Video Galeriler Gündem İki gözünü de kaybeden gazi Mehmetçik'in hayali gerçek oldu İki gözünü de kaybeden gazi Mehmetçik'in hayali gerçek oldu 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 12:53 Güncelleme: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:53 Şırnak'ta 1993 yılında vatani görevini yaptığı sırada, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucunda 2 gözünü birden kaybeden gazi Selami Pazar'ın en büyük hayali gerçek oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cef3aab2f171ab3f064a4b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İş insanı Narin'i bulan ya da yerini bildirene 2 milyon TL ödül verecek Marmara'nın cenneti, Türkiye'nin gözbebeğiydi... Son hali şok etkisi yarattı Pandemide keşfetti; 4 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan Hırsız bu sefer fare deliğinden geçti Antalya'da ilginç olay: Tur teknesi gitmeyince iskeleyi söktüler Polisin devriye botu mülteci botunu ezip geçti ''Kocandan boşanıp beni alacaksın'' diyen akrabasını satırla yaraladı