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  3. 07 Mayıs 2017 19:50

İki grup arasında silahlı kavga!..1'i polis 2 yaralı

Fatih'te, İki grup arasındaki silahlı kavgayı ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile 1 kişi yaralandı. İki gruptan da gözaltına alınanlar oldu.

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