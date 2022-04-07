Anasayfa Video Galeriler Gündem İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü 07 Nisan 2022 Perşembe Saat: 11:46 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezinde iki grubun yumruklu, tekmeli kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624ea4ef56974813aa4a3133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TBMM'yi sallayan sözler: ''Çaldığınız paraların hesabını vereceksiniz'' Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp... İstanbul'da DHKP/C baskını: 16 zanlı gözaltında Ankara'da dehşete düşüren olay! Hastanın karnında öyle bir şey unuttular ki... Taksim'de öldüresiye linç girişimi kamerada Türkiye bu kadını konuşuyor! 74 erkekle birlikte olup, çocuklarını istismar etti Valizlerinizi toplayın, Türk malı ayçiçek yağını ucuza alabilmek için Katar'a gidiyoruz! VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde Ukrayna, Rus tankını işte böyle imha etti