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  4. İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü

İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezinde iki grubun yumruklu, tekmeli kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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