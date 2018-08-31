“İki hafta içinde 86 terörist etkisiz hale getirildi”
31 Ağustos 2018 21:00
“İki hafta içinde 86 terörist etkisiz hale getirildi”
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içerisinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, son iki haftada altısı sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 58 ve yurt dışında 28 olmak üzere toplam 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik iki...