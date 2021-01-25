  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Ocak 2021 11:55

İki il arasındaki 12 saatlik mesafe 2 saate iniyor!

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında test çalışmaları başladı. Projenin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate inecek.

Video Galeri
Karne dağıtan AK Partili isim hakkında suç duyurusu
Karne dağıtan AK Partili isim hakkında suç duyurusu
Video Galeri
Uyuşturucu madde alırken yakalanan genç: Ne olur annemi kurtarın
Uyuşturucu madde alırken yakalanan genç: Ne olur annemi kurtarın
Video Galeri
Kent buz kesti! Araçları naylon ve battaniyeyle kapattılar
Kent buz kesti! Araçları naylon ve battaniyeyle kapattılar
Video Galeri
Tavukta GDO alarmı! Bakanlık ''GDO'lu yeme'' onay verdi!
Tavukta GDO alarmı! Bakanlık ''GDO'lu yeme'' onay verdi!
Video Galeri
Uludağ'da tepki çeken parti
Uludağ'da tepki çeken parti
Video Galeri
Yasaklama sona erdi; İstanbul trafiği kilitlendi!
Yasaklama sona erdi; İstanbul trafiği kilitlendi!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM