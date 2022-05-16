Anasayfa Video Galeriler Gündem İki ilde fuhuş operasyonu: Fuhşa zorlanan 5 trans kurtarıldı İki ilde fuhuş operasyonu: Fuhşa zorlanan 5 trans kurtarıldı 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 12:00 İstanbul ve Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628212b3ea3f161c5634fba7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı Elazığlı esnafa piyango vurdu! Satın aldığı tablo Salvador Dali'ye ait çıktı Muharrem İnce Suriye yolcusu! Canlı yayında açıkladı Optimar Araştırma, son anketini canlı yayında açıkladı İstanbul'da kundakçı terörü! Otomobili kundaklayıp, yanmasını böyle bekledi! Bu da ''bedava'' ciğer izdihamı! 23 yaşındaki gencin balık avı ölümle bitti ABD'ye yerleşen ünlü oyuncunun ''10 dolara neler aldım'' paylaşımı olay oldu