Anasayfa Video Galeriler Gündem İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var 18 Mart 2021 Perşembe Saat: 22:20 Şanlıurfa ve İstanbul'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözatlına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6053a80610b5c976db0a94a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gölete uçan otomobildeki çift hayatını kaybetti Sahada saldırıya uğrayan hakem canını zor kurtardı İmamoğlu: ''Önce konuşmak istedi, sonra şov yaptı'' Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü! Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü! Dünya bu olayı konuşuyor! Bakan gazeteciyi yumrukladı! Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp saniye saniye kamerada! NASA Mars'taki uzay aracından yeni ses kaydı yayınladı Korkunç kaza: Genç kadın beton mikserinin altında kaldı