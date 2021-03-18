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  4. İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Şanlıurfa ve İstanbul'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözatlına alındı.

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