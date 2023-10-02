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İki ilde terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Yerlikaya, terör örgütüne karşı İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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