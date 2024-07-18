Anasayfa Video Galeriler Gündem İki ilimizin sınırı değişti... İki ilimizin sınırı değişti... 18 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 11:31 Köylülerin açtığı "mera davası" sonuçlandı ve Bitlis ile Muş illerimizin sınırları değişti. Değişiklikle Bitlis’in toprak bütünlüğü artarken Muş’unki azaldı... İşte ayrıntılar... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6698d2f711f8f87ed20fe413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaset kumpası sonrasında olay olacak Mustafa Sarıgül iddiası Antalya'da üretiliyor, tüm dünyaya gidiyor: 6 ayda onlarca milyon dolarlık gelir elde edildi Balık avı sezonu öncesi kötü haber: Türe özel av yasağı gündemde Gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul Metro'sunda panik: Asansörde mahsur kaldılar Yangında küle dönen ormanlık alan 1 yıl sonra görüntülendi Bir ilimiz kabusu yaşadı: Sel suları bir çocuğu yuttu 100 TL'ye döner çılgınlığı kamerada: Tüm şehir aynı noktaya akın etti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ölümüne inatlaşma