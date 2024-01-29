Anasayfa Video Galeriler Gündem İki ilin bağlantı yolu karla kaplandı; araçlar yolda kaldı İki ilin bağlantı yolu karla kaplandı; araçlar yolda kaldı 29 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 11:36 Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yolda, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b7637b539933005d0463e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilir Uzayda nasıl besleniyorlar? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yanıt verdi Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada Boşanma aşamasındaki cani ölüm saçtı: 4 ölü, 3 yaralı var! Adana'daki kalıcı konutların son hali görüntülendi İstanbul'da hem dolu hem kar yağışı! Bir anda bastırdı Mehmetçik kar, buz demedi: Teröristlerin 7 ildeki inleri imha edildi! Sibirya değil, Türkiye! Dere soğuktan dondu; ortaya bu görüntü çıktı Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu