  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İki ilin bağlantı yolu karla kaplandı; araçlar yolda kaldı

İki ilin bağlantı yolu karla kaplandı; araçlar yolda kaldı

Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yolda, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilir
Sürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilir
Uzayda nasıl besleniyorlar? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yanıt verdi
Uzayda nasıl besleniyorlar? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yanıt verdi
Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada
Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada
Boşanma aşamasındaki cani ölüm saçtı: 4 ölü, 3 yaralı var!
Boşanma aşamasındaki cani ölüm saçtı: 4 ölü, 3 yaralı var!
Adana'daki kalıcı konutların son hali görüntülendi
Adana'daki kalıcı konutların son hali görüntülendi
İstanbul'da hem dolu hem kar yağışı! Bir anda bastırdı
İstanbul'da hem dolu hem kar yağışı! Bir anda bastırdı
Mehmetçik kar, buz demedi: Teröristlerin 7 ildeki inleri imha edildi!
Mehmetçik kar, buz demedi: Teröristlerin 7 ildeki inleri imha edildi!
Sibirya değil, Türkiye! Dere soğuktan dondu; ortaya bu görüntü çıktı
Sibirya değil, Türkiye! Dere soğuktan dondu; ortaya bu görüntü çıktı
Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu
Buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu