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  3. 08 Mayıs 2018 10:44

İki inatçı sürücü yine otoyol gişesine sıkıştı

Kartal Samandıra gişelerinde inatçı iki sürücü, aynı anda geçmek istedikleri gişeye sıkıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Benzer bir olay yaklaşık bir yıl önce de aynı gişede yaşanmıştı.

Bilgin Pro
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