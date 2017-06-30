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  3. 30 Haziran 2017 17:45

İki kadına çarpan otomobil güvenlik kamerasında

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarptı. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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