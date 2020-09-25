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  3. 25 Eylül 2020 11:00

İki kardeş ders çalışıyordu... Yaşadıkları korku kamerada!

Marmara denizinde meydana gelen depreme ders çalışırken yakalanan 2 küçük kız kardeşin yaşadığı korku kameraya yansıdı.

Video Galeri
Rabia Naz’ı hastaneye götüren ambulans şoförünün ses kaydı ortaya çıktı
Rabia Naz’ı hastaneye götüren ambulans şoförünün ses kaydı ortaya çıktı
Video Galeri
Rutkay Aziz ödülünü TTB'ye teslim etti
Rutkay Aziz ödülünü TTB'ye teslim etti
Video Galeri
Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı
Rasim Öztekin Seksenler'den ayrıldı
Video Galeri
Türk bayrağına saldırıya linç girişimi!
Türk bayrağına saldırıya linç girişimi!
Video Galeri
Millet Bahçesi yapılacaktı; rezidans yapılıyor!
Millet Bahçesi yapılacaktı; rezidans yapılıyor!
Video Galeri
Sancaktepe'de silahlı ve bıçaklı kavga kamerada
Sancaktepe'de silahlı ve bıçaklı kavga kamerada
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